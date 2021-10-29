Kar fena bastırdı 3 şehir beyaza büründü! Meteoroloji çok kuvvetli kar yağışı için uyardı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini giderek artırırken kar kalındığı Sarıkamış ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı. Meteoroloji6 il için kar yağışı uyarısı yaptı.