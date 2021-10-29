Kar fena bastırdı 3 şehir beyaza büründü! Meteoroloji çok kuvvetli kar yağışı için uyardı
Meteorolojinin günlerdir yaptığı "kar yağışı geliyor" uyarılarının ardından kar fena bastırdı. 3 kent beyaza bürünürken, meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı geldi...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini giderek artırırken kar kalındığı Sarıkamış ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı. Meteoroloji6 il için kar yağışı uyarısı yaptı.
Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan Kar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.
Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı. Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.
Ardahan'da kuvvetli kar yağışı
Ardahan'da da Kar Yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.