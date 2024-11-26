Kar daha da bastıracak! 11 ile yeni uyarı geldi, kaç gün sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak hava durumu için detaylı bir açıklama yaptı. 11 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken buzlanma ve sis gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte 26 Kasım hava durumu raporu...
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden oldu. Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara çevrelerinde yağışlar görülecek.
BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Karadeniz kıyılarında ve güney bölgelerde yağmur etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise 5 ila 15 cm arasında değişen yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 İL İÇİN UYARI
Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir gibi illerde kar yağışı kuvvetli şekilde etkili olacak. Vatandaşların buzlanma, ulaşımda aksamalar ve don olayına karşı tedbirli olmaları istendi.