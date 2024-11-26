Kar daha da bastıracak! 11 ile yeni uyarı geldi, kaç gün sürecek?

Türkiye​ genelinde etkisini artıran kar​ yağışı​, başta yüksek kesimler olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, eğitim​ ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden oldu. Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi.