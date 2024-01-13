Kar bekleyene kötü haber! Bugüne çok dikkat edin, Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı
İstanbul, soğuk havanın etkisi altına girdi ama beklenen kar yağışı bir türlü gelmedi. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Sıcaklık düşmeye devam mı edecek? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece azalacağını belirtti ve pek çok şehir için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Peki İstanbulluların dört gözle beklediği kar ne zaman gelecek?
Meteoroloji'nin günlük hava durumu değerlendirmesinde "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi.
AKOM, sıcaklığın 16-25 Ocak tarihlerinde mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Rüzgarın, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.