Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası adeta mest etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor.
Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntü sunuyor.
Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesi havadan görüntülenmesi görenleri mest etti.
Murat Ural isimli vatandaş, ovanın yazı olduğu kadar kışının da güzel olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek."