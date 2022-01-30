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Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası adeta mest etti.

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. 

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Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntü sunuyor. 

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Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesi havadan görüntülenmesi görenleri mest etti.

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Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

Murat Ural isimli vatandaş, ovanın yazı olduğu kadar kışının da güzel olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek."

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