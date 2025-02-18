Kar alarmı verildi, her yer buz kesecek! AKOM uyardı okullar tatil edilecek mi?
Kar İstanbul'a yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve valilik uyardı. Bu kez gelecek olan kar yağışı günlerce sürecek. Öte yandan bugün İstanbul dahil 11 kent için de sarı uyarı geldi. Birçok öğrenci ve veli 'İstanbul'da okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise valiliklere okulların Cuma günü tatil edilmesi konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKOM, İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği'nden peş peşe açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağı, soğuk hava dalgasının etkisini göstereceği belirtildi.
Öğrenciler ve veliler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar...
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği de yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.
İlimizde halen devam eden yağışların; bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."