Kar alarmı verildi, her yer buz kesecek! AKOM uyardı okullar tatil edilecek mi?

İlimizde halen devam eden yağışların; bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."