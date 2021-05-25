Kapıyı kırıp kabusu yaşatmıştı! Sermiyat Midyat Sevcan Yaşar davasında iki tarafa da şok
Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darp ve tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat’ın yargılandığı davada karar çıktı.
Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin basit yargılama usulüyle baktığı davada karar çıktı
Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda müşteki sanıklar Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın aynı evde yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın sebepsiz yere bağırarak Yaşar'a hakaretler savurduğu anlatıldı.
Kararda ayrıca 'Bu evden gidemezsin' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ı kapıdan çıkacağı sırada alınan doktor raporuna göre yaşamsal tehlike yaratmayacak şekilde yerde sürüklediği, yumrukladığı ve tekmelediği belirtildi.