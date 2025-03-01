Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.