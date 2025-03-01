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Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

Nazlı Ş'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

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Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

Akbaş Barajı'ndan gelen suyun kesilmesiyle ekipler, dere içerisinde de inceleme gerçekleştirdi.

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Kapısının önünde oyun oynuyordu! Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı kayboldu

Nazlı Ş'nin  son görüntüleri mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.

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