Kapılar açıldı yüzlerce süt kuzusu koşturmaya başladı! Çiftlikte renkli görüntüler: Anneleri ses ve kokularından tanıdı!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Sivas'a özgü Kangal Akkaraman cinsi koyun ve kuzuların buluşma anı, renkli görüntülere sahne oldu.
Baharın müjdecisi kuzular, anneleriyle buluştu. Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Kangal Akkaraman cinsi yaklaşık 20 bin koyunun olduğu tesiste 800 kuzu anneleriyle buluştu.
Seslerinden ve kokularından birbirlerini tanıyan anne ve kuzuların buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Ağılların kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara koştu. Her kuzu kendi annesinin yanına giderek, annesinden süt emdi.
Tesisi ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de buluşmada yer aldı. Tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada Ulaş ilçesini ziyaret ettiklerini söyledi.
Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda"
Ulaş TİGEM işletmesinin önemli bir tesis olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Ulaş ilçemizde bulunan Tarım İşletmeleri yani TİGEM’i ziyaret ediyoruz. Burada kuzuların anneleriyle buluşma etkinliğine katıldık. Ulaş Tarım İşletmemiz tohumluk yem bitkisi üretiminin yanında Akkaraman Kangal koyunu üretimi açısından da ön plana çıkan bir işletmemiz. Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda.