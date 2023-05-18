Kapılar açıldı yüzlerce süt kuzusu koşturmaya başladı! Çiftlikte renkli görüntüler: Anneleri ses ve kokularından tanıdı!

Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda"

Ulaş TİGEM işletmesinin önemli bir tesis olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Ulaş ilçemizde bulunan Tarım İşletmeleri yani TİGEM’i ziyaret ediyoruz. Burada kuzuların anneleriyle buluşma etkinliğine katıldık. Ulaş Tarım İşletmemiz tohumluk yem bitkisi üretiminin yanında Akkaraman Kangal koyunu üretimi açısından da ön plana çıkan bir işletmemiz. Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500'ü bulmuş durumda.