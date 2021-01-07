Kapıkule'de Bulgar turist akını başladı! Uzun araç kuyrukları oluşturdu

'PCR testi negatif' ibraz etme zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile 30 Aralık tarihinde başlayan 'PCR testi negatif' ibraz etme zorunluluğu, Bulgar ve Türk vatandaşları tarafından olumlu karşılanıyor. PCR testini peronlardaki görevli memurlara negatif olarak ibraz edenler, ülkeye giriş yaparken test yaptırmadan gelenler, gidecekleri adresleri beyan edip, 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor.