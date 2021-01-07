Kapıkule'de Bulgar turist akını başladı! Uzun araç kuyrukları oluşturdu
BULGARİSTAN'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısında yeniden artış yaşanması Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Bulgar turistlerin ülkeye girişlerine pandemi tedbirleri kapsamında izin verilen sınır kapısında, negatif sonuçlu PCR test ibrazı isteniyor. Yeni yılla birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelenler ile yılbaşı tatilinden dönen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşturuyor.
Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, kente alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sınır kapısında oluşturduğu yoğunluğun sevindirici olduğunu belirtti.
"Bulgar turistler, yüzleri güldürdü"
Zıpkınkurt, "Edirneli esnafımızın pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerde, Edirne'ye adeta akın eden Bulgar turistler, yüzleri güldürdü. Sınır kapılarında oluşan hareketlilik bizleri sevindirdi. Yaptığımız araştırmalarda iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, kişi başı 150 euro harcayarak, Edirne ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi.
'PCR testi negatif' ibraz etme zorunluluğu
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile 30 Aralık tarihinde başlayan 'PCR testi negatif' ibraz etme zorunluluğu, Bulgar ve Türk vatandaşları tarafından olumlu karşılanıyor. PCR testini peronlardaki görevli memurlara negatif olarak ibraz edenler, ülkeye giriş yaparken test yaptırmadan gelenler, gidecekleri adresleri beyan edip, 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor.