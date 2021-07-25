Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı
Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin yoğunluğu bugün de devam etti. Türk toprağına ayak basan gurbetçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu.
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Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı.
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Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
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Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Ceylan, "Akrabalarımı göreceğim. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz var, onları ziyaret edeceğiz." dedi.
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