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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin yoğunluğu bugün de devam etti. Türk toprağına ayak basan gurbetçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu! 'Türkiye'nin kıymetini bilin' deyip ağladı

Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Ceylan, "Akrabalarımı göreceğim. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz var, onları ziyaret edeceğiz." dedi.

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