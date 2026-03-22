Kapıcılar Kralı’ndaki İbram 50 yıl sonra ortaya çıktı! Soner Yağız’ın son haline kimse inanamadı
Yeşilçam’ın efsane yapımı Kapıcılar Kralı’nda "İbram" karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız, aradan geçen yılların ardından son haliyle ağızları açık bıraktı. Kemal Sunal’ın set arkadaşı olan o küçük çocuğun şimdiki mesleği ve değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti.
1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminde, Kemal Sunal'ın hayat verdiği kurnaz kapıcı Seyit'in oğlu 'İbram' karakteriyle tanınan Soner Yağız, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündeme geldi.
Başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in gibi usta isimlerin yer aldığı, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram, önümüzdeki aylarda 60 yaşına girecek.
O ZAMANLAR 10 YAŞINDAYMIŞ
Filmin yayımlandığı yılda henüz 10 yaşında olan ünlü oyuncu Soner Yağız, yıllar içinde değişimi ile tanımak imkansız hale gelmiş. Yağız, geçtiğimiz yıllarda filmde kız kardeşini canlandıran Banu Bolaman ile filmin çekildiği mekanları ziyaret apartmanın önünde bir araya gelmişlerdi.