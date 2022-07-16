Kapıcılar Kralı Seyit'in oğlu İbram'dı, Hüsnü Yıldız değişimi ile şok etti!
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı filminde usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız son hali ile görenleri şaşırttı.
14976 yılında çekilen Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan merhum usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Kapıcılar Kralı filminde İbram karakterini canlandıran Hüsnü Yıldız son haliyle gündem oldu.
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor..
Filmde Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen", Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.
Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı..