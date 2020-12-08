Kapı kapı gezerek satıyordu şimdi 2 işletme sahibi oldu

Sürekli yeniliklik peşinde

Üstün, bu süreçte sürekli yenilikler yaptığını anlatarak, şöyle konuştu: "O arada yine farklı bir şey yapmamız lazım dedim. Bizde 'süt ağzı' diye bir şey var. O süt ağzından anneannem, süt bulamacı diye şu an üretmiş olduğumuz süt reçelini yapardı ve yedirirdi. Benim canım çekti o gün. Kalktım, bunu tencerede kaynatırken dedim ki bunu nasıl saklarız, nasıl yaparız, buna bir isim bulmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Ne dikkat çekerdi, tabii ki reçel dersek dikkat çekerdi. Reçel dedik ürüne."