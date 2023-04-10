Kapalıçarşı'da Merkez Bankası şoku! Dolar 20 lirada kalsın diye 'tekerlekli demir sadıklarla' dolar topluyor
MERKEZ Bankası 3 Ekim 1931’den beri bir ilki gerçekleştiriyor. Döviz piyasalarında kulaktan kulağa yayılan iddianın fotoğrafları ortaya çıktı. Doları 14 Mayıs seçimine kadar 20 lira seviyesinde tutmak isteyen Merkez Bankası “tekerlekli demir sandıklarla” her gün Kapalıçarşı’dan dolar topluyor.
Seçime kadar doları 20 Türk Lirası’nın (TL) altında tutmak için bankalara ve döviz bürolarına talimat üstüne talimat yağdıran Merkez Bankası (TMCB) nakit (efektif) döviz ihtiyacını İstanbul Kapalıçarşı’dan karşılamaya başladı. “3 Ekim 1931’den beri faaliyet gösteren TCMB‘nin tarihinde bir ilk” diye nitelenen işlemler, döviz piyasalarında kulaktan kulağa yayılıyor. Merkez Bankası “tekerlekli demir sandıklarla” her gün Kapalıçarşı’dan dolar topluyor. İşte Ekonomim gazetesinin haberi...
Döviz arzında yaşanan sorun ve uygulanan sıkı gözetim uygulamaları, birçok alanda derinliği olan Kapalıçarşı’yı yeniden gündeme taşıdı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep, Kapalıçarşı’ya yöneldi. Verilen bilgiye göre sadece Merkez Bankası, demir sandıklar ile çarşıya her gün 5 milyar TL getiriyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Benzer şekilde bankalar ve döviz bürolarının uyguladığı sıkı kurallardan kaçan şirketler de Kapalıçarşı’ya yöneliyor.
TCMB de çarşı müdavimi oldu
560 yılı aşkın tarihi bulunan Kapalıçarşı, 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 2 bin 486 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri. 45 bin metrekare kapalı alana sahip tarihi çarşı daha çok altın ticareti ile ön planda gibi görünse de ibre son dönemde dövize dönmüş durumda. Öyle ki son 1-1,5 aydır özel şirketler ve bireylerin yanı sıra Merkez Bankası da çarşının müdavimleri arasına katılmış. Uzun süredir konuşulan bu durumu yerinde gözlemlemek için Ekonomi gazetesi Kapalıçarşı’ya gitti ve gelişmeleri yerinde izledi.
Geçen hafta Cuma günü soğuk ve yağmurlu havanın da etkisi ile çarşıda ziyaretçi sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen dükkanlarda aynı hareketlilik yoktu. Döviz bürolarının olduğu bölgede ise yüklü miktarlarda işlemler göze çarpıyordu. Daha önce olmayan 3-4 tekerlek üzerine oturtulmuş demir sandıklar güvenlik görevlileri eşliğinde bir döviz bürosundan diğerine gidiyordu. O esnada işleme açık olan döviz büroları kepenklerini indiriyor işlem tamamlandıktan sonra yeniden işleme açıyordu. Saat 17.00’ye yaklaştığında hareketlilik daha yüksek seviyeye çıkıyordu.