Kapalıçarşı'da Merkez Bankası şoku! Dolar 20 lirada kalsın diye 'tekerlekli demir sadıklarla' dolar topluyor

TCMB de çarşı müdavimi oldu

560 yılı aşkın tarihi bulunan Kapalıçarşı, 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 2 bin 486 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri. 45 bin metrekare kapalı alana sahip tarihi çarşı daha çok altın ticareti ile ön planda gibi görünse de ibre son dönemde dövize dönmüş durumda. Öyle ki son 1-1,5 aydır özel şirketler ve bireylerin yanı sıra Merkez Bankası da çarşının müdavimleri arasına katılmış. Uzun süredir konuşulan bu durumu yerinde gözlemlemek için Ekonomi gazetesi Kapalıçarşı’ya gitti ve gelişmeleri yerinde izledi.