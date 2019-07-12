Kapalı Maraş'a iki hafta içinde giriliyor! Hayalet şehir hakkında müjde
Bir dönemin gözde tatil mekanlarından biri olan ancak 1974'ten bu yana kapısında 'Girilmez' tabelasının bulunduğu Maraş, yakında yeniden kullanıma açılacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Maraş'ın açılması yönündeki süreç bugün başladı. KKTC hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması yönünde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gelecek haftanın yoğun geçeceğini ve ardından arazide çalışmalara başlanacağını duyurdu. Ayrıca Kapalı Maraş'a 2 hafta içinde girmesi beklenen ekibin, bilimsel verilerle çalışmalara başladığı belirtildi.
Hayırlı şeyler olabilir: KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını söyledi. KKTC medyasına açıklama yapan Tatar, şunları kaydetti: Bu süreci iyi yönetebilirsek Maraş'ta çok iyi, hayırlı şeylerin olabileceği düşüncesindeyiz.
Hak sahiplerine hak sağlayacak: Maraş'ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır; çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak.