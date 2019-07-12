Kapalı Maraş'a iki hafta içinde giriliyor! Hayalet şehir hakkında müjde

Hak sahiplerine hak sağlayacak: Maraş'ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır; çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak.