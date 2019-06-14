Kapadokya'daki ucube yapıyla ilgili vahim gerçek! Herkes kaçak sanmıştı

Kaçak sanıldı meğer...

2 yıl önce yapıldığı ortaya çıkan asansör-seyir terasının görseli medyaya düşünce ortalık birbirine girdi. Herkes kaçak sanırken ortaya çıkan gerçekler daha 'vahim'di. Söz konusu yapıya İTÜ ve ODTÜ mezunu yüksek mimarların imza koymuş, koruma korulu da bunu onaylamış.