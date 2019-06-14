Kapadokya'daki ucube yapıyla ilgili vahim gerçek! Herkes kaçak sanmıştı
KAPADOKYA'da eşsiz doğal alanına yapılan asansör akıllara zarar. Olay medyaya yansıyınca ortaya çıkanlar ise şaşkına çevirdi. Herkes kaçak sanırken yapıya İTÜ, ODTÜ mezunu yüksek mimarların imza koyduğu ortaya çıktı.
Dünyanın üzerine titrediği, doğallığına çivi çakılmaması gereken dünya mirasımız Kapadokya’daki tepki çeken yapı, koruma kurulu tarafından onaylanlı çıktı. Seyir terası ve 'asansör' olarak inşa edilen yapıya ilişkin otel sahibinin açıklamaları şaşırtıcı oldu.
Kaçak sanıldı meğer...
2 yıl önce yapıldığı ortaya çıkan asansör-seyir terasının görseli medyaya düşünce ortalık birbirine girdi. Herkes kaçak sanırken ortaya çıkan gerçekler daha 'vahim'di. Söz konusu yapıya İTÜ ve ODTÜ mezunu yüksek mimarların imza koymuş, koruma korulu da bunu onaylamış.
İşte koruma kurulunun verdiği izin belgesi
Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı.
Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi durumu kurtarmak için hamle yaptı.