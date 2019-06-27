Kapadokya'da bulunan 2000 yıllık mezar taşının Büyük İskender'e ait olduğu zannediliyor

Sardaş bu taşın ne olduğunu bilmediklerini belirterek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne dilekçe verdiklerini ve belediye başkanın da bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunacağını söyledi. Bu taşın eski Büyük İskender’in mezarının olduğu da söyleniyor.