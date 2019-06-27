Kapadokya'da bulunan 2000 yıllık mezar taşının Büyük İskender'e ait olduğu zannediliyor
İhlas Haber Ajansı
Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Bu tarihi mekandan gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. bU kez de Kapadokya'da 2000 yıllık mezar taşı bulundu.
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir evin bahçesinde toprağa gömülü olarak Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.
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2 bin yıllık olduğu öğrenilen ve Roma dönemine ait bölgede ender bulunan yazılı mezar taşının Kapadokya’nın geçmişine ışık tutması bekleniyor.
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Çalış beldesinde mezar taşının bulunmasıyla ilgili açıklamada bulunan Alaattin Sarıdaş, “ Valla bu taş burada eskiden beri dikili olduğundan dolayı biz bilmiyorduk. Tesadüfen burada temel atılırken bu taş buradan çıktı." dedi.
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Sardaş bu taşın ne olduğunu bilmediklerini belirterek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne dilekçe verdiklerini ve belediye başkanın da bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunacağını söyledi. Bu taşın eski Büyük İskender’in mezarının olduğu da söyleniyor.
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