'Kapadokya Barbiesi' köylü kadınların geçim kaynağı oldu
AKSARAY'ın Gülağaç ilçesindeki tarihi ve turistik Saratlı beldesinde yaşayan Nebibe Akbulut’un (69) 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebeklerin yapımını öğrettiği 80 kadın, ürünlerini turistlere satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Saratlı beldesinde oturan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, 7 yıl önce bir esnafın Aziz Mercurius Yeraltı Şehri'ne gelen turistlere sattığı bez bebeğin nasıl yapıldığını merak edip, satın aldı. Ardından söküp, yeniden yaptı. Daha sonra giydikleri eski yöresel kıyafetlerden ve şişelerin metal kapaklarını kullanarak kendisi de bez bebek yapmaya başladı.
Yaptığı bebekleri yeraltı şehrine gelen turistlere satan Akbulut, ilk etapta kızları ve diğer yakınları olan kadınlara bebek dikmesini öğretti. Talep üzerine Nebibe Akbulut, beldedeki diğer kadınlara da bebek dikmesini öğretti.
Akbulut sayesinde yaklaşık 80 kadın, Aziz Mercurius ve Kırkgöz yeraltı şehirlerinde 'Kapadokya Barbiesi' adını verdikleri bez bebekleri satıp ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.
Merak edip başladı, iş kapısı oldu
Bez bebeği merak edip yapmaya başladığını ifade eden Nebibe Akbulut, şunları söyledi: “7 yıldır bu işi yapıyorum. Bebek yapımını komşularıma, kızıma ve gelinime de öğrettim. Yaptığım bebekleri de kendim, yeraltı şehrinde turistlere satarak ekmek paramızı kazanıyoruz."