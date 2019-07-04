Kapadokya balon festivalinden renkli kareler
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen balon festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden olan Kapadokya’da 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile Türkiye'nin ilk balon festivali başladı. Bu sabah Nevşehir’in Ürgüp ilçesinden havalanan balonlar gökyüzünü renklendirdi.
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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Dün akşam itibarıyla Kapadokya’da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Bu sabahki gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük.
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Halkımızın olağanüstü bir ilgi gösterdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Düzenlenen balon festivali Kapadokya için büyük bir tanıtım oluyor.
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Ürgüpümüzün turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak” diye konuştu.
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