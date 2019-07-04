Kapadokya balon festivalinden renkli kareler

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Dün akşam itibarıyla Kapadokya’da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Bu sabahki gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük.