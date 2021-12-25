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'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

'Survivor All Star' kadrosunda Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut açıklamalarıyla olay olurken sevgilisi Lale Onuk'ta sosyal medyayı pozlarıyla salladı.

'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star, Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarını açıkladı.

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'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Berkan Karabulut, "Bu sezon Dominik titreyecek" açıklamasında bulundu. 

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'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

Şebnem Ber'e konuşan Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'un gideceği için üzüldüğünü söyledi.

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'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

Survivor Berkan açıklamasında "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor." diye konuştu. 

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