'Kaos bol olacak' diyen Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarıyla nefes kesti
'Survivor All Star' kadrosunda Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut açıklamalarıyla olay olurken sevgilisi Lale Onuk'ta sosyal medyayı pozlarıyla salladı.
Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star, Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarını açıkladı.
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Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Berkan Karabulut, "Bu sezon Dominik titreyecek" açıklamasında bulundu.
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Şebnem Ber'e konuşan Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'un gideceği için üzüldüğünü söyledi.
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Survivor Berkan açıklamasında "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor." diye konuştu.
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