Kanye West'ten ABD Başkanlığı için kampanya mesajı: Pusulalara adımı yazın
ABD başkanlık seçimlerindeki aday Kanye West, yayınlanan ilk kampanya videosunda isminin bulunmadığı pusulalara adının yazılmasını istedi.
Temmuz ayında ABD başkanlığı için adaylığını açıklayan Kanye West, ABD medyasına göre bazı eyaletlerde oy pusulasında yer almayı başardı ancak matematiksel olarak seçilme şansı bulunmuyor.
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West, yayınlanan ilk kampanya videosunda, destekçilerinden oy isterken, isminin bulunmadığı pusulalara adının yazılmasını istedi.
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West mesajında, "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz" dedi.
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21 Grammy ödülü olan şarkıcının başta eşi Kim Kardashian olmak üzere son yıllarda ruh sağlığı konusunda endişeler dile getiriliyordu. Ünlü şarkıcı 2018 yılında bipolar rahatsızlığı geçirmişti.
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