Kanye West'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Açıklamaları sonrası sponsorlar çekildi
Nazi olduğunu açıklamasıyla, Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemleriyle tepki çeken Kanye West, özür dilemesine rağmen İngiltere'de kendisine karşı kampanya hız kesmeden sürüyor. İngiltere Başbakanı'nın bile tepki gösterdiği West konserinin, iki büyük sponsoru desteğini çekti
Amerikalı rapçi Kanye West'in, temmuz ayında İngiltere'nin Londra'da kentindeki Finsbury Park'ta düzenlenecek Wireless Festivali'nde üç gece ana sanatçı olarak sahne alacağı açıklanmıştı. Açıklanır açıklanmaz da tepkiler yükselmiş, West karşıtı kampanya başlatılmıştı.
West'in 11 yıl sonra İngiltere'deki ilk performansına yönelik tepkilerin artması sonrası, İngiltere Başbakan Sir Keir Starmer da West'in sahne almasının son derece endişe verici olduğuna dair açıklama yaptı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da festival organizatörlerinin West kararını son derece sorumsuz bulduğunu belirterek kınadı.
48 yaşındaki West, sosyal medyada defalarca Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı açıklamalar yapmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğa bağlamıştı. Ancak özür dilemesi tepkileri dindirmezken, son olarak Wireless Festivali'nin dev sponsorlarından ikisi, desteğini çektiğini açıkladı.
ÖNCE KENDİNİ NAZİ İLAN ETTİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Geçtiğimiz mayıs ayında West, 'Heil Hitler' adlı bir şarkı yayınlamış, kendisini Nazi ilan ettikten sonra üzerinde gamalı haç bulunan tişörtleri satışa çıkarmıştı. Şimdi ise West'in İngiltere'de konser vermesinin yasaklanması yönünde çağrılar yapılıyor.
Festivaldeki performansının ona gecelik tahmini olarak 1 milyon sterlinin üzerinde gelir sağlayacağı düşünülüyor.