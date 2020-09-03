Kanye West'e ABD başkanlığı seçimleri için engel! Mahkemeye başvuruldu
Kanye West'in ABD başkanlığı seçilmesi için bir engel çıktı, Arizona eyaletinde yaşayan biri, West'in seçimlerde oyları bölmeye hizmet ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.
Donald Trump ve Joe Biden’a karşı bağımsız aday olarak ABD başkanı seçilmek isteyen şarkıcı Kanye West’in önüne ilginç bir engel çıkabilir. ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan biri, seçimlerde aday olan Kanye West’i seçimlerde oyları bölmeye hizmet etmekle suçlayarak, oylamadan çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.
Rasean Clayton adlı ABD’li vatandaş, bir eyalet yasanın bağımsız bir başkan adayı olarak yarışmasını yasakladığını iddia ederek, rap’çinin Arizona'nın 3 Kasım'daki oy pusulasında görünmesinin yasaklanmasını istedi.
Rasean Clayton'ın avukatları, pazartesi günü açılan davada, bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylarının kabul edilmiş bir siyasi partiye kayıtlı olmadıkları halde onları aday göstermeye yetecek kadar seçmen imzasını topladıkları takdirde Arizona'nın oy pusulasında görünebileceklerini söyledi.
Ancak avukatlar, Arizona’da dilekçe için imzaları toplayan düzinelerce çalışana sahip olan West’in, kayıtlı bir Cumhuriyetçi Partili olduğu için oy pusulasında yer almaya hakkı olmadığını savundu.