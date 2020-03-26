Kanye West ve Taylor Swift'in ses kaydı sızdı Kim Kardashian eşini savundu
Seneler öncesinin kavgası Taylor Swift ve Kanye West'in ses kayıtlarının sızdırılmasıyla kavga yeniden alevlendi. Taylor Swift, ''Haklı olduğum ortaya çıktı'' derken Kanye West'in eşi Kim Kardashian hala West'i savundu.
Kanye West, MTV Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift’in ödül konuşmasını yarıda keserek, "Beyonce'nin Single Ladies şarkısının klibi ödülü daha çok hak ediyor" demesiyle ortalık fena karıştı.
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Kanye West, Taylor Swift'in konuşmasını kestikten sonra ikili arasında o günün ardından adeta savaş başladı.
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Daha sonra Kanye West, Swift’i eleştirdiği Famous adlı şarkısını kaydetmeden önce telefonda şarkının içinde geçen aşağılayıcı sözleri gizleyerek ünlü şarkıcıdan izin istedi.
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Taylor Swift ise bu konuşmanın ardından, West’in okuduğu sözlere izin vererek, ''Bunları bir iltifat olarak alıyorum'' dedi.
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