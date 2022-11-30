Kanye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı
Son dönemde yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Kanye West ve reality şov yıldızı Kim Kardashian resmen boşandı. Ünlü çift süreçlerinde sonunda anlaşmaya vardılar. Kim Kardashian'ın aldığı nafaka dünya basınında gündem oldu.
2014 yılında evlenen ve 2021 yılında ayrılmaya karar verip boşanma süreçlerini başlatan Kim Kardashian (42) ve Kanye West’in (45) mahkeme sürecinde sona gelindi. Dört çocukları bulunan çift, bugün resmi olarak boşandı.
ABD’deki Los Angeles Yüksek Mahkemesinde sunulan belgelere göre, ikilinin mal paylaşımı ve çocuklarının vesayetiyle ilgili sorunlar da çözüme kavuştu.
Adını resmen değiştirip 'Ye' yapan West ve Kardashian, çocuklarının vesayetini paylaşacak. Ayrıca hiçbir eş diğer eşe nafaka ödemeyecek.
Taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışaca.. Çocukların özel güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.