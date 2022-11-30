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K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

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K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

Son dönemde yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Kanye West ve reality şov yıldızı Kim Kardashian resmen boşandı. Ünlü çift süreçlerinde sonunda anlaşmaya vardılar. Kim Kardashian'ın aldığı nafaka dünya basınında gündem oldu.

K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

2014 yılında evlenen ve 2021 yılında ayrılmaya karar verip boşanma süreçlerini başlatan Kim Kardashian (42) ve Kanye West’in (45) mahkeme sürecinde sona gelindi. Dört çocukları bulunan çift, bugün resmi olarak boşandı.

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K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

ABD’deki Los Angeles Yüksek Mahkemesinde sunulan belgelere göre, ikilinin mal paylaşımı ve çocuklarının vesayetiyle ilgili sorunlar da çözüme kavuştu.

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K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

Adını resmen değiştirip 'Ye' yapan West ve Kardashian, çocuklarının vesayetini paylaşacak. Ayrıca hiçbir eş diğer eşe nafaka ödemeyecek.

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K﻿anye West ve Kim Kardashian boşandı! Kardashian'ın alacağı nafaka dudak uçuklattı

Taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışaca.. Çocukların özel güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.

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