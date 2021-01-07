Kanye West Kim Kardashian'ı trans Youtuber Jeffree Star ile aldatıyor!
Kanye West ve Kim Kardashian'ın boşanma haberlerinin yanı sıra bomba ihanet iddiası şoke etti. West, Kardashian'ı trans birey YouTuber Jeffree Star ile aldatıyor.
Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık nedenleri hakkında net bir açıklama yapmayan çift hakkında peş peşe iddialar atılmaya başlandı.
Evlerini ayırdıkları ve Kim'in boşanma kararı aldığı için alyansını çıkardığı konuşulurken bir de ihanet iddiası gündeme geldi.
TikTok'ta video paylaşan Ava isimli bir kişi, West'in Kim Kardashian'ı trans birey YouTuber Jeffree Star ile aldattığını ileri sürdü.
TikTok'ta paylaşılan videoda "Boşanma sürpriz değildi. Kanye çok ünlü bir güzellik uzmanı ile takılıyor. Erkek güzellik uzmanı. Birçok insan bunu bir süredir biliyor" ifadelerini kullandı.