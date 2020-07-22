Kanye West Kim Kardashian birbirlerine girdi itirafları çok konulmuştu
ABD başkanlık seçimleri için ilk mitingine çıkıp itiraflarda bulunan Kanye West'in eşi Kim Kardashian ile arası açıldı, iddialar herkesin ağzını açık bıraktı.
Kanye West ve Kim Kardashian hakkındaki iddialar ortalığı karıştırmaya devam ediyor. İddialara göre çift, karantinada ‘birbirlerinin boğazına yapışacak’ duruma geldikleri için ayrı yaşamaya başladı.
43 yaşındaki West’in bu durum nedeniyle Wyoming’de bir sığınakta kaldığı ve birkaç yakın arkadaşının ziyareti dışında kimseyle görüşmediği konuşuluyor. Kanye West’in, eşi Kim Kardashian’a karşı güvenini kaybettiği de iddialar arasında.
Endişelerin başlangıcı, West’in mitingde, Kim’in ilk çocuklarına hamile kaldığında kürtajı düşündüklerini açıklamasından sonra oldu. West’in bu özel bilgiyi miting gibi halka açık bir yerde paylaşıp konu hakkında ağlaması, Kim’i çileden çıkarmış.
İddialara göre Kardashian ve West çifti, karantinada yaşadıkları ve West’in başkanlık yarışındaki ısrarı nedeniyle Los Angeles’ın iki farklı ucuna yerleşti. The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, “Karantinadan beri her gün herhangi bir şey için patlamalar yaşıyorlardı. Genellikle konular çocukları, çocuklarının geleceği ve bu konuda farklı yönlere eğilim göstermeleriydi” dedi.