Kanye West Kim Kardashian birbirlerine girdi itirafları çok konulmuştu

İddialara göre Kardashian ve West çifti, karantinada yaşadıkları ve West’in başkanlık yarışındaki ısrarı nedeniyle Los Angeles’ın iki farklı ucuna yerleşti. The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, “Karantinadan beri her gün herhangi bir şey için patlamalar yaşıyorlardı. Genellikle konular çocukları, çocuklarının geleceği ve bu konuda farklı yönlere eğilim göstermeleriydi” dedi.