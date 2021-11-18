Kanunsuz Topraklar Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Gülfem, Ali Gelik’in tehditleri yüzünden çaresizdir. Yüreği parçalansa da Davut’tan ayrılır ve büyük bir buhranın içine düşer. Bu ayrılığın acısını kalbine gömen Davut ise artık kararlıdır. Önce kayıp tüfekleri Türk Ordusu’na teslim edecek sonra da madenci arkadaşlarının haklarını canı pahasına savunduğu Kanunsuz Topraklar reytingde hüsrana uğradı.