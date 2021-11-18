Kanunsuz Topraklar Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
17 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
Kafasının topladığında Gönül Hanım’ı arayan Asya, çocuklarını arkadaşlıkları konusunda uyarmaları gerektiğini söyledi. Asya’yı haklı bulan Gönül ise bu durumu kabul ettiği Sadakatsiz reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Gülfem, Ali Gelik’in tehditleri yüzünden çaresizdir. Yüreği parçalansa da Davut’tan ayrılır ve büyük bir buhranın içine düşer. Bu ayrılığın acısını kalbine gömen Davut ise artık kararlıdır. Önce kayıp tüfekleri Türk Ordusu’na teslim edecek sonra da madenci arkadaşlarının haklarını canı pahasına savunduğu Kanunsuz Topraklar reytingde hüsrana uğradı.
Yaptığı programda kendisine başvurup vatandaşların kayıp babalarını bulan Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.
ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün bir türlü kavuşamayan 38 yıllık büyük aşk, konu olarak ele alındı. Programa katılan Servet Uzgur, 1983 yılında aynı mahallede yaşadığı Havva Hanım'la birbirlerine aşık oldu. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.