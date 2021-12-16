Kanunsuz Topraklar Masterchef Sadakatsiz Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kore mutfağından yemekler için mücadele etti. 4 farklı yemek çeşidi hazırlayan iki takım yarışmacıları, yemeklerin tamamlanmasıyla birlikte şeflere tadım yaptırdı. Tadım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte şefler tek tek hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Yapılan yemeklerin ve tadım işleminin ardından kırmızı takım 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olduğu Masterchef reytinglerde dibe çakıldı.