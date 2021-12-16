Kanunsuz Topraklar Masterchef Sadakatsiz Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
15 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kore mutfağından yemekler için mücadele etti. 4 farklı yemek çeşidi hazırlayan iki takım yarışmacıları, yemeklerin tamamlanmasıyla birlikte şeflere tadım yaptırdı. Tadım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte şefler tek tek hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Yapılan yemeklerin ve tadım işleminin ardından kırmızı takım 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olduğu Masterchef reytinglerde dibe çakıldı.
Madendeki patlama tüm Zonguldak’ı derinden sarsar. Maden Mahallesi karalar bağlar. Askerler, madenciler ve yüreğinde bir parça vicdan kalan herkes göçük altında kalan Davut ve Gülfem’i kurtarmaya uğraştığı Kanunsuz Topraklar reytingde hüsrana uğradı.
Asya ve Leyla’nın tartışmasının sonu kötü biterken; Derin yaptığı hamleyle kendisini zor duruma düşürdü. Haliyle dizinin final sahnesi geceye damga vurdu. Sevilen dizi zirveyi rakibine kaptırdı.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.