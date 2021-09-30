Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı Yalancı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
29 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Yalancı, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'i hüsrana uğrattı.
Mehmet’in eline Deniz’in yalancı olduğunu kanıtlayacak şahit ve deliller geçiyor. Yasemin, öğrendiği şey karşısında şok oluyor. Deniz, küpeyi bulmak için yine Mehmet’in evine giriyor. Mehmet, kendini aklamanın mutluluğunu yaşarken Deniz, iyice köşeye sıkıştığı Yalancı tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.
1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybettiği Kanunsuz Topraklar reytingde umduğunu bulamadı.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 5 yemek için takımlarından 2'şerli gruplar çıkardı ve dokunulmazlık için düello gerçekleştirdi. İki eleme adayı ardından bu akşam diğer 2 aday belli olduğu Masterchef reytingde hüsrana uğradı.
Şinasi Yıldırım stüdyoya geldi ve eşi Nevcivan Yıldırım 31 Ağustos günü hastaneye gidiyorum diye evden çıktığını akşam 4 gibi arayıp ben eve gelmeyeceğim dediğini, hastaneye gidip baktığını hastanede kayıt olmadığını, eşinin kızını da alıp gittiğini, oğlunun evde kaldığını dile getirdiği Esra Erol'da reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.