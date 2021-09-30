Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı Yalancı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Mehmet’in eline Deniz’in yalancı olduğunu kanıtlayacak şahit ve deliller geçiyor. Yasemin, öğrendiği şey karşısında şok oluyor. Deniz, küpeyi bulmak için yine Mehmet’in evine giriyor. Mehmet, kendini aklamanın mutluluğunu yaşarken Deniz, iyice köşeye sıkıştığı Yalancı tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.