Kante'nin ardından bir bomba daha! Darwin Nunez Fenerbahçe’ye çok yakın
Fenerbahçe transferde bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler N’Golo Kante’nin ardından forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde olumlu mesafeler katetti. Golcü oyuncu için her türlü seferberliği yapmaya hazırlanan kanarya 48 saat içinde bir forvet oyuncusunu da açıklayacak.
Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Kante için neredeyse 1 aydır yürütülen ve dün öğlen saatlerinde resmi olarak olmadığı açıklanan transfer, gece yarısında resmen bitirildi. Öte yandan sarı-lacivertliler golcü arayışını da yine Suudi Arabistan'dan bitiriyor...
Fenerbahçe, forvet Darwin Núñez’i transfer etmek için Al Hilal ile resmi olarak görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e 6 ay kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe, santrfor transferi için büyük uğraş veriyor.
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran devre arası transfer döneminde resmen çıldırdı. Gece geç saatlerde Kante'yi getirip, En-Nesyri ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler rotayı Nunez'e kırdı.
Al Hilal'de Darwin Nunez, Benzema'nın transferinden dolayı mutsuz ve kendisinin ikinci plana atıldığını düşünüyor. Bu sebepten transfere sıcak bakan Uruguaylı golcü oyuncu her an imzayı atabilir.