Kante'nin ardından bir bomba daha! Darwin Nunez Fenerbahçe’ye çok yakın

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Kante için neredeyse 1 aydır yürütülen ve dün öğlen saatlerinde resmi olarak olmadığı açıklanan transfer, gece yarısında resmen bitirildi. Öte yandan sarı-lacivertliler golcü arayışını da yine Suudi Arabistan'dan bitiriyor...