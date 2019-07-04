Kanserle savaşını kaybeden Küçük İskender'e son veda! Cenaze töreni düzenlendi
Kanser ile mücadelesinde yenik düşen ünlü şair Küçük İskender olarak bilinen Derman İskender Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Bir süredir kanser tedavisi gören 55 yaşındaki Küçük İskender lakaplı ünlü şair Derman İskender Över, dün hastanede hayatını kaybeden, Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfillerin bırakıldığı Küçük İskender'in naaşı, sahneye konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca Küçük İskender'in naaşının başında saygı nöbeti tuttu. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasına Küçük İskender'in "Ben Ölürsem" şiirini okuyarak başladı. Küçük İskender gibi değerlerin anılarıyla hep yaşatılması gerektiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti: "Yolumuz, belediyemizin her yıl düzenlediği edebiyat günlerinin iki yılında kesişti. Küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı.
Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir Küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun."