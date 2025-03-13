Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin entübe edildiği iddia edildi. 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli, yakın zamanda taburcu olacağını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle savaşıyordu.
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Birçok kez operasyon geçiren Tanyeli, paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiriyordu.
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En son 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli, yakın zamanda taburcu olacağını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.
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Son olarak Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tanyeli'nin durumunun kötüye giderek entübe edildiği öne sürüldü.
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