Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, bir süredir devam eden sağlık süreciyle ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Rektum kanseri tedavisi gören Vahapoğlu, bugün ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı - Resim: 1

47 yaşındaki Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla rektum kanseri teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı - Resim: 2

Tedavi sürecini şeffaf bir şekilde anlatan Vahapoğlu, kemoterapi aşamasının ardından cerrahi müdahale için gün saydığını belirtmişti.

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı - Resim: 3

Üçüncü kemoterapi kürünün ardından çekilen bir fotoğrafını paylaşan Vahapoğlu, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı - Resim: 4

“Bunu nasıl anlatacağımı bilemedim ama bugün telefonum çok çalmaya başlayınca, bu hassas dönemi bizzat kendim ifade etmek istedim. Yaklaşık iki aydır hayatım tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoku atlattıktan sonra kemoterapiye başladık.”

