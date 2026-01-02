Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı

“Bunu nasıl anlatacağımı bilemedim ama bugün telefonum çok çalmaya başlayınca, bu hassas dönemi bizzat kendim ifade etmek istedim. Yaklaşık iki aydır hayatım tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoku atlattıktan sonra kemoterapiye başladık.”