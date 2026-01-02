Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat masasına yattı
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, bir süredir devam eden sağlık süreciyle ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Rektum kanseri tedavisi gören Vahapoğlu, bugün ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
47 yaşındaki Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla rektum kanseri teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Tedavi sürecini şeffaf bir şekilde anlatan Vahapoğlu, kemoterapi aşamasının ardından cerrahi müdahale için gün saydığını belirtmişti.
Üçüncü kemoterapi kürünün ardından çekilen bir fotoğrafını paylaşan Vahapoğlu, süreci şu sözlerle anlatmıştı:
“Bunu nasıl anlatacağımı bilemedim ama bugün telefonum çok çalmaya başlayınca, bu hassas dönemi bizzat kendim ifade etmek istedim. Yaklaşık iki aydır hayatım tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoku atlattıktan sonra kemoterapiye başladık.”