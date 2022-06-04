Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı: ''Böylesi daha kolaymış''

Bir süredir ekranlardan ve kalabalıktan uzak olan Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle ile mücadele ettiği öğrenilmişti. Tedavi sürecinde olan oyuncu, Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeni paylaşımlarda ve önemli açıklamalarda bulundu.