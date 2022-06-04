Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı: ''Böylesi daha kolaymış''
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, şimdilerde kemoterapi sürecince... Kanser tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ''Her gün daha iyiye gidiyorum.''
Bir süredir ekranlardan ve kalabalıktan uzak olan Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle ile mücadele ettiği öğrenilmişti. Tedavi sürecinde olan oyuncu, Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeni paylaşımlarda ve önemli açıklamalarda bulundu.
Kendisine gelen yorumlara tek tek cevap veren Billur Kalkavan sağlık durumundaki gelişmeleri de paylaşmaya başladı.
44 kiloya düştüğü için salı gününden bu yana hastanede gözetim altında tutulan Kalkavan, Instagram sayfasında yeni fotoğrafını yayınladı. Altına da şu notu düştü:
"Hastaneyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar.