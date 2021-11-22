Kanseri yenen Canan Ergüder Show TV'de ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Anne ve çocuğun ölümsüz bağı üzerinden kurgulanan dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikâyesi beyazcama taşınacak.