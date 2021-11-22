Kanseri yenen Canan Ergüder Show TV'de ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Behzat Ç dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Canan Ergüder'in yeni projesi belli oldu.
Menajerimi Ara dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamlamıştı.
Ergüder'ün yeni bir diziyle setlere döneceği iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV'de ekrana gelmesi planlanan dizi duygusal hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Anne ve çocuğun ölümsüz bağı üzerinden kurgulanan dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikâyesi beyazcama taşınacak.