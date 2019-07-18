Kanseri yenen Arif Sağ sahnelere geri dönüyor

Doktorlar usta sanatçıyı daha önce kanser riskine karşı uyarmıştı ama Arif Sağ bu uyarıları dikkate almamıştı. Arif Sağ, 2017 yılında 5 günlüğüne kanser tedavisi için Küba'ya gitti. Tedavi süreci başarılı geçen sanatçı, "Dirençle yenersiniz, başka türlü yenemezsiniz. Hiç demoralize olmam. Direnç silahıyla yendim. 18 kilo verdim" demişti.