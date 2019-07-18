Kanseri yenen Arif Sağ sahnelere geri dönüyor
Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, 2016 yılında kanser tedavisi gören eşi Yıldız Sağ'ı kaybettikten sonra akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Konser öncesi rahatsızlanan sanatçı hastaneye kaldırılınca kanser olduğu ortaya çıkmıştı.
Doktorlar usta sanatçıyı daha önce kanser riskine karşı uyarmıştı ama Arif Sağ bu uyarıları dikkate almamıştı. Arif Sağ, 2017 yılında 5 günlüğüne kanser tedavisi için Küba'ya gitti. Tedavi süreci başarılı geçen sanatçı, "Dirençle yenersiniz, başka türlü yenemezsiniz. Hiç demoralize olmam. Direnç silahıyla yendim. 18 kilo verdim" demişti.
Hayat arkadaşını kaybettikten sonra sazını eline hiç almayan sanatçının bu ay sahnelere döndüğü öğrenildi.
Arif Sağ, ‘'Üç Usta Bir Muhabbet'' adlı konser dizisine, Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte 24 Temmuz günü Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak.