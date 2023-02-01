Kansere yakalanmıştı! Nagihan Karadere canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Survivor hayatımı altüst etti"
Daha önce 3 kez Survivor'da mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Kanser sürecinden bahseden Karadere, canlı yayında duygusal anlar yaşarken samimi açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim "'Survivor benim hayatımı altüst etti" dedi. İşte Nagihan Karadere'nin açıklamaları...
Geçtiğimiz haftalarda rahim ve göğüs kanserine yakalandığı öğrenilen Nagihan Karadere, bugün katıldığı canlı yayında Survivor sürecinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. "Survivor benim hayatımı altüst etti" diyen Karadere, 1 yaşındaki bebeğini kundakta bırakıp yarışmaya gittiğini söyleyerek ağladı.
"KANSERİN BAŞINDAYIM, İLAÇ KULLANIYORUM"
Göğüs ve rahim kanseriyle mücadele eden Karadere, sağlık durumuyla ilgili "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim.
Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok" dedi.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor Panorama'da yarışmanın sahte olduğunu söyleyerek Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını eleştiren Nagihan Karadere için "Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim" demişti.