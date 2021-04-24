Kansere yakalanan BKM oyuncusu Arif Güloğlu'nun son sağlık durumu
Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalanmıştı, arkadaşı son sağlık durumunu anlattı.
Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, geçtiğimiz haftalarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.
Açıklamanın ardından sağlık durumu merak konusu olan genç oyuncu hakkında konuşan ekip arkadaşı Cenan Adıgüzel, sevindiren haberi verdi.
Güloğlu'nun tedavisinin iyiye gittiğini söyleyen Adıgüzel, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif'e." şeklinde konuştu.
Güloğlu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:
"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum.''