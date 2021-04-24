Güloğlu'nun tedavisinin iyiye gittiğini söyleyen Adıgüzel, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif'e." şeklinde konuştu.