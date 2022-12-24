Kansere yakalanan Armağan Çağlayan veda etti! Üzücü haberi böyle duyurdu
Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" sözleri yürekleri burkmuştu. Akciğer kanseri tedavisi görmeye başlayan ve doktorunun tavsiyesi üzerine işlerini azaltma kararı veren ünlü isim üzücü haberi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Çağlayan, artık YouTube kanalı için program yapmayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olmuş ve akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşamıştı.
"VEFAT ETTİĞİ GÜN CİĞERİMDE KİTLE BULUNDU"
Armağan Çağlayan "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu" demişti.
Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine ise şöyle devam etmişti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..." ifadelerini kullanmıştı.
Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin." diyerek süreci anlatmıştı.