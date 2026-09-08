Kanser vakaları için kritik tarih! Aniden artabilir ama...

Araştırma, kanserden hayatta kalma konusunda bölgeler arasında da önemli farklılıklar bulunduğunu gösterdi. Batı Afrika'da meme kanseri, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden ölme ihtimali iki kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Kolorektal kanser 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen üçüncü kanser olurken, kanser ölümlerinde ikinci sırada yer aldı.

Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 bin ölüme yol açtı.