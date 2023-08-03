Kanser tedavisinin böylesini görmediniz! Kanseri antika merakıyla yendi

"Bana akciğer kanseri teşhisi konuldu ve doktor bana moralini yüksek tutarsam hastalığı yenebileceğimi söyledi. Bende antika biriktirerek böyle bir müze yaptım. Ben bu antika eşyalarla akşama kadar vakit geçiriyorum. Bana bu bölgede antikacı derler, herkes elindeki eski eşyaları bana getirir. Bu bölgede benden başka antika biriktiren yok. Değerli eşyaları evin içerisine korum ahşap ve büyük olanları da bahçeye koyarım. Ben sabah akşam buradayım” dedi.