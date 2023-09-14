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Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

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Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

Birçok ünlü dizide rol alan televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Ayçin Tuyun bir süredir meme kanseri ile savaşıyor. Geçtiğimiz gün ameliyat olan ünlü oyuncu ameliyattan sonra hasta yatağında hayranlarına seslendi.

Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

Kız Annesi, Bir Yusuf Masalı, Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı gibi ünlü dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ayçin Tuyun bir süre önce meme kanserine yakalanmıştı.

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Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu hastalığını sosyal medya hesabı üzerinden kızı ile yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

Paylaşımına "Kızım için bu hastalgi yenicem" notunu düşen Tuyun görenleri duygulandırmıştı.

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Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı

Kanserle mücadelesinde paylaşımlarıyla hayranlarını haberdar eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün ameliyat oldu.

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