Kanser savaşçısı oyuncu Ayçin Tuyun hastane odasında paylaştı! Ameliyattan sonra sözleri herkesi duygulandırdı
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Birçok ünlü dizide rol alan televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Ayçin Tuyun bir süredir meme kanseri ile savaşıyor. Geçtiğimiz gün ameliyat olan ünlü oyuncu ameliyattan sonra hasta yatağında hayranlarına seslendi.
Kız Annesi, Bir Yusuf Masalı, Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı gibi ünlü dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ayçin Tuyun bir süre önce meme kanserine yakalanmıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu hastalığını sosyal medya hesabı üzerinden kızı ile yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
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Paylaşımına "Kızım için bu hastalgi yenicem" notunu düşen Tuyun görenleri duygulandırmıştı.
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Kanserle mücadelesinde paylaşımlarıyla hayranlarını haberdar eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün ameliyat oldu.
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