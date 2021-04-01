BIST 1.420
DOLAR 8,16
EURO 9,62
ALTIN 450,75

Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

Çağın hastalığı olan kanser toplumda en sık görülen ölümcül hastalıklardan biri. Kanser hastalığı ile baş etmek için gerekli hayat tarzı değişiklikleri önem arz ediyor. İşte kanserden koruyan alışkanlıklar...

Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

 Dünya Kanser İstatistikleri’ne göre; her 5 kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanırken, 8 erkekten ve her 11 kadından 1'i de kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

116
Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

Kansere yakalanma riskini edineceğiniz bazı alışkanlıklarla en aza indirebilirsiniz. İşte kanseri hayatınızdan uzak tutmanız için edinmeniz gereken 14 alışkanlık!

216
Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

1- Sağlıklı ve dengeli beslenin, obeziteye karşı önlem alın.

316
Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!

2- Sigara içiyorsanız mutlaka bırakın ve pasif içici olmayın.

416