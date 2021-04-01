Kanser riskini azaltan faktörler bu 14 alışkanlığa dikkat!
Çağın hastalığı olan kanser toplumda en sık görülen ölümcül hastalıklardan biri. Kanser hastalığı ile baş etmek için gerekli hayat tarzı değişiklikleri önem arz ediyor. İşte kanserden koruyan alışkanlıklar...
Dünya Kanser İstatistikleri’ne göre; her 5 kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanırken, 8 erkekten ve her 11 kadından 1'i de kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.
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Kansere yakalanma riskini edineceğiniz bazı alışkanlıklarla en aza indirebilirsiniz. İşte kanseri hayatınızdan uzak tutmanız için edinmeniz gereken 14 alışkanlık!
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1- Sağlıklı ve dengeli beslenin, obeziteye karşı önlem alın.
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2- Sigara içiyorsanız mutlaka bırakın ve pasif içici olmayın.
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