Kanser riskini artıran besinlere dikkat! Uzmanlar bu besinler hakkında uyardı

İnsanların sağlıklı yiyecekleri daha fazla tükettiklerinin görüldüğünü ancak besin değeri olmayan abur cubur tüketiminde ise sağlıklı yiyecek tüketiminden daha fazla bir artış görüldüğünü vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, önemli açıklamalarda bulundu.