Kanser riskini artıran besinlere dikkat! Uzmanlar bu besinler hakkında uyardı
Paketli gıdaların etiketinin mutlaka okunması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek kanser riskini arttıran bir madde konusunda uyardı.
İnsanların sağlıklı yiyecekleri daha fazla tükettiklerinin görüldüğünü ancak besin değeri olmayan abur cubur tüketiminde ise sağlıklı yiyecek tüketiminden daha fazla bir artış görüldüğünü vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, önemli açıklamalarda bulundu.
"Kentleşme hızının yüksekliği, çalışan sayısının artışı, hızlı ve aşırı işlenmiş gıdalara olan talebin artışına sebep oluyor." diyen Tuba Örnek, "Bununla beraber Birleşik Devletler Sağlık Enstitüsü’nün yayınladığı bir derlemede, 2-11 yaş arası çocukların yiyecek ve içecek tercihleri ve isteklerinin televizyon gıda reklamlarından etkilendiği görüldü" şeklinde konuştu.
Paketli gıdalarda neye dikkat edilmeli?: Paketli gıdaları alırken etiketinin mutlaka okunması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, konuşmasına şu şekilde devam etti:
120 mg'dan fazla sodyum..: “Trans yağ içermemesi, 100 gramında 1,25 gramdan fazla tuz içermemesi, monosodyumglutamat (MSG), şeker çözeltisi, glukoz şurubu, susuz dekstroz, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu, sodyum metabisülfit ve sodyum sorbat, sitrik asit, benzoik asit ve fosforik asit, aspartam, sakarin içermemesi önemli. 100 kalori başına 120 mg’dan fazla sodyum içeren ürünlerin tüketilmemesi öneriliyor” açıklamasında bulundu.