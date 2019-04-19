Kanser riski taşıyormuş ağız kokusu hakkında korkutan gerçek!

Ağız kokusunun dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlere bağlı oluşabildiğine değinen Yıldırım, bu rahatsızlığa multidisipliner olarak yaklaşmasılması gerektiğini ifade ederek, önce bir uzmana danışmayı tavsiye etti. Öte yandan önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü kokunun mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabileceğine değinen Yıldırım, uyarılarda bulundu.