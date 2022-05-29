Kanser olunca kaçtı dediler Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ayrıldı mı?
1,5 aydır akciğer kanseri ile savaştığını ilk kez Hamdi Alkan duyuran sevilen isim Billur Kalkavan 2009 yılından beri birlikte olduğu 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında ilk kez konuştu.
Kansere yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilgili konuştu. Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularını çok aldığını söyleyen Billur Kalkavan yaptığı açıklamada "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı" dedi.
Billur Kalkavan son hali ortaya çıkınca akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Kalkavan, bu süreçte kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirtti.
Kansere yakalanan Billur Kalkavan HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaşadıklarını anlattı.
Billur Kalkavan, nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti. Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi.