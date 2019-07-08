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Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi

Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alınan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, ameliyat sonrasında ilk konserini Alanya'da verdi.

Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi - Sayfa 1

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, yoğun bakıma alındığı ilk günden itibaren kanser olduğuna dair haberler çıkmış, sevenleri büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Ancak özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdiği öğrenilen Sevcan Orhan, sağlığına kavuştu ve ilk konserini Alanya'da verdi. 

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Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi - Sayfa 2

Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkarak ameliyat olan Sevcan Orhan, sağlığına kavuşmasının ardından ilk konserini verdi ve sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle duygularını dile getirdi: ''Fotoğraflar ne kadar anlatmaya yeter bilmiyorum... Ama dün gece hayatımın ikinci yarısının ilk sahnesinde sevenlerimle buluştum. Malum ameliyat sonrası ilk programımdı. 

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Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi - Sayfa 3

Korkularımı ve paniğimi göstermemeye çalıştım kimseye. Odamda, kulisimde, hatta sahneye adım atıp ilk eserin ilk kelimesini söylediğim ana kadarki hissettiğim heyecan anlatılmaz, yaşanır. 

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Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi - Sayfa 4

Şükürler olsun ki çok güzel bir orkestram, birbirinden kıymetli dinleyicilerim, derdime derman türkülerim ve muhteşem atmosfer tüm kaygıları, korkuları sildi süpürdü. 

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