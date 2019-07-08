Kanser olduğu söylenmişti! Sağlığına kavuşan Sevcan Orhan ilk konserini verdi

Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkarak ameliyat olan Sevcan Orhan, sağlığına kavuşmasının ardından ilk konserini verdi ve sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle duygularını dile getirdi: ''Fotoğraflar ne kadar anlatmaya yeter bilmiyorum... Ama dün gece hayatımın ikinci yarısının ilk sahnesinde sevenlerimle buluştum. Malum ameliyat sonrası ilk programımdı.