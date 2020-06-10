Kanser olan Özkan Uğur'un son durumu! Mazhar Alanson açıkladı
Kanser tedavisi görmeye başlayan Özkan Uğur'un sağlık durumunu Mazhar Alanson açıkladı
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un ikinci kez kansere yakalanmış ve tedavi görmeye başlamıştı. MFÖ grubundan Mazhar Alanson ise yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
"Özkan dualarınızla iyiye gidiyor": Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."
Öte yandan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz aylarda İstanbul Valiliği'nin düzenlediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir konser vermişti.
Gözler MFÖ'nün diğer bir ismi olan Özkan Uğur'u aramıştı. Fuat Güner, yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğünden dolayı yanlarında olamadığını söylemişti.