Kanser olan Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili konuştu
70 yaşındaki Mazhar Alanson, kanser hastası olan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Geçtiğimiz 23 Nisan'da sokakta konser vererek hayranlarına canlı yayınlarla müzik şöleni yaşattığı MFÖ grubu ilk defa bir eksikle sahne almıştı. Fuat Güner, Özkan Uğur'un kanser olduğunu açıklamıştı.
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Usta isim Fuat Güner, dostları Özkan Uğur'un yeniden kansere yakalandığını büyük üzüntü içerisinde açıklamıştı.
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Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söylemişti.
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Temmuz ayında 66 yaşındaki Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, son raporlarının temiz çıktığını ve kanseri bir kez daha yendiğini duyurmuştu.
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